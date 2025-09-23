Ballon d’Or : Lionel Messi s’enflamme pour Ousmane Dembélé

Hier soir, Ousmane Dembélé (28 ans) a été sacré Ballon d’Or 2025. Le Français succède ainsi à Rodri et à d’autres légendes du ballon rond, dont Lionel Messi. Ancien coéquipier de Dembouz au Barça, l’Argentin n’a pas manqué de féliciter le champion du monde 2018.

«Grand Ous ! Félicitations, je suis tellement heureux pour toi. Tu le mérites», a commenté la Pulga sur Instagram. Dembouz appréciera ce message de l’octuple Ballon d’Or France Football.