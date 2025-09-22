Ballon d’Or 2025 : Joan Laporta sort du silence après la défaite de Lamine Yamal

Le Théâtre du Châtelet à Paris a accueilli, ce lundi soir, la cérémonie du Ballon d’Or 2025. Dans une ambiance à la fois glamour et électrique, la planète football avait les yeux rivés sur la capitale française pour découvrir le successeur de Rodri au palmarès. Et c’est Ousmane Dembélé qui a créé l’événement en remportant le prestigieux trophée après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Décisif en Ligue 1, irrésistible en Ligue des champions et en équipe de France, l’ailier français a enfin vu son talent reconnu à la hauteur des attentes placées en lui depuis ses débuts. Cette consécration vient récompenser une carrière longtemps marquée par les blessures et les doutes, mais aussi par une résilience et une régularité retrouvées. Ce Ballon d’Or 2025 a également une valeur symbolique pour le football français. Il marque le retour d’un joueur évoluant en Ligue 1 au sommet de la hiérarchie mondiale, vingt ans après le sacre de George Weah et deux ans après celui de Lionel Messi sous le maillot du PSG.

La suite après cette publicité

En inscrivant 35 buts et en délivrant 16 passes décisives toutes compétitions confondues, Dembélé a été l’artisan majeur du triplé historique du PSG (Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions). L’émotion était palpable au moment où Dembélé est monté sur scène pour recevoir son Ballon d’Or. Entouré de sa famille, il a rappelé son attachement à Rennes, club formateur où tout a commencé. Dans son discours, il a insisté sur la patience et le travail acharné nécessaires pour atteindre ce niveau, envoyant un message fort à la jeune génération de footballeurs français. Cette récompense constitue un aboutissement personnel et professionnel, mais aussi un signal pour l’avenir du PSG et des Bleus, qui comptent sur lui comme l’un de leurs leaders naturels. À Barcelone, la deuxième place de Lamine Yamal au Ballon d’Or 2025 a provoqué une onde de choc mais aussi un immense élan d’optimisme. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a rapidement réagi après la cérémonie parisienne.

La suite après cette publicité

L’avenir est tout tracé

Car si Ousmane Dembélé a triomphé, Lamine Yamal, lui, continue de battre des records de précocité. À 18 ans, il a déjà conquis deux Trophées Kopa et figure pour la deuxième année consécutive à la deuxième place du Ballon d’Or, une performance rarissime qui l’installe durablement parmi l’élite mondiale. «Lamine a une ambition saine et je suis sûr que cela le motivera davantage. C’est le meilleur au monde, il gagnera. Je suis très heureux pour Aitana. Je pense que le Kopa de Lamine est remarquable. Cela le motivera à obtenir ce qu’il veut, le Ballon d’Or. Remporter la Ligue des champions nous motive encore plus à remporter des prix individuels. Nous sommes également fiers de Vicky Lopez, qui a également remporté un prix. Globalement, je suis très heureux. Je suis fier des joueurs. Nous sommes venus en délégation pour représenter le FC Barcelone, et je suis également reconnaissant de l’arrivée d’Hansi, un homme qui travaille sans relâche. Nous sommes venus ici pour gagner, mais si nous ne gagnons pas, nous aurons la fierté d’être nominés. Je suis très heureux et fier. Je remercie Hansi d’être venu. Nous sommes encore plus motivés à revenir ici pour gagner encore l’année prochaine».

En effet, Joan Laporta a insisté sur le fait que l’essentiel était la progression constante et que l’histoire était déjà en marche pour l’attaquant. Il sait que la popularité de Lamine Yamal dépasse le terrain. Ses réseaux sociaux et son charisme font de lui une icône générationnelle, un atout majeur pour le Barça. Le président catalan a aussi reconnu la pression médiatique qui entourait son jeune joueur. Il a déclaré que « arcelone est préparé à gérer cette tempête et que le club met en place tout un écosystème pour accompagner Lamine Yamal dans sa progression, sur le plan sportif et psychologique. À travers ce discours, Laporta réaffirme son soutien total et envoie un message au monde du football. Malgré sa défaite au Ballon d’Or, Lamine Yamal incarne déjà l’avenir et son heure viendra. À 18 ans seulement, Lamine Yamal a déjà inscrit son nom parmi les plus grands et son horizon reste sans limites. Si le Ballon d’Or 2025 lui a échappé, tout indique qu’il n’a fait que repousser l’inévitable : le prodige du Barça est en marche vers la plus haute distinction individuelle, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soulève le trophée doré.