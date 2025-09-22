OM : Pierre-Emerick Aubameyang réagit au sacre d’Ousmane Dembélé

Présent en zone mixte après la victoire de l’OM face au PSG (1-0) - une première à domicile depuis 14 ans - Pierre-Emerick Aubameyang a logiquement affiché sa satisfaction. Fier de la prestation de ses coéquipiers, le Gabonais a par ailleurs été questionné sur le sacre final d’Ousmane Dembélé lors de la cérémonie du Ballon d’Or, organisée dans le même temps que ce Classique.

La suite après cette publicité

«Vous aimez les pièges», a tout d’abord souri l’attaquant de 36 ans avant de féliciter son ami. «Honnêtement, en tant qu’ami, je suis content pour lui, je le connais depuis longtemps, on s’est côtoyé à Dortmund après je ne vais pas en dire plus car il fait partie du club qu’on a affronté ce soir. Si c’est mérité ? Oui, oui, c’est mérité. En tant que passionné de football, c’est mérité». L’intéressé appréciera.