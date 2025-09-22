OM : Pierre-Emerick Aubameyang réagit au sacre d’Ousmane Dembélé
Présent en zone mixte après la victoire de l’OM face au PSG (1-0) - une première à domicile depuis 14 ans - Pierre-Emerick Aubameyang a logiquement affiché sa satisfaction. Fier de la prestation de ses coéquipiers, le Gabonais a par ailleurs été questionné sur le sacre final d’Ousmane Dembélé lors de la cérémonie du Ballon d’Or, organisée dans le même temps que ce Classique.
«Vous aimez les pièges», a tout d’abord souri l’attaquant de 36 ans avant de féliciter son ami. «Honnêtement, en tant qu’ami, je suis content pour lui, je le connais depuis longtemps, on s’est côtoyé à Dortmund après je ne vais pas en dire plus car il fait partie du club qu’on a affronté ce soir. Si c’est mérité ? Oui, oui, c’est mérité. En tant que passionné de football, c’est mérité». L’intéressé appréciera.
En savoir plus sur
Ballon d’Or 2025 : l’échange lunaire entre Deschamps et DJ Snake sur la blessure de Dembélé et la victoire de l’OM
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer