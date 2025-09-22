Ballon d’Or 2025 : les mots forts de Dembélé sur Lamine Yamal

Ousmane Dembélé a salué la performance exceptionnelle de Lamine Yamal après son sacre au Ballon d’Or 2025. « C’était très bien de rivaliser avec Lamine Yamal. C’est un jeune joueur extraordinaire avec plein de maturité », a déclaré l’ailier français, mettant en avant le niveau exceptionnel du jeune prodige catalan. Dembélé a rappelé que toute la saison, le talent et l’imprévisibilité de Yamal ont captivé les observateurs : « On l’a tous vu jouer toute la saison, il est extraordinaire. »

Le Ballon d’Or remporté par Dembélé ne diminue en rien la valeur de Yamal, au contraire. L’attaquant du PSG a ajouté : « C’est un joueur extraordinaire. Lui aussi si toutes les planètes s’alignent, il va gagner beaucoup trophées comme le Ballon d’Or. C’était une belle concurrence. C’était une belle bataille.» Ces mots témoignent d’un respect mutuel et d’une admiration pour la nouvelle génération, soulignant que la concurrence entre stars de demain ne fait que renforcer la qualité et le spectacle du football mondial.