Medhi Benatia pas tendre avec le niveau du football italien

Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Mehdi Benatia n’a pas mâché ses mots sur le niveau actuel du football italien. L’ancien capitaine du Maroc s’inquiète d’un net recul du vivier transalpin : « ce qui m’inquiète en Italie, c’est le manque de talent. Je pense à l’équipe nationale : en tant que capitaine du Maroc, je voyais l’Italie comme quelque chose d’inaccessible. Checco (Totti), Pirlo, Del Piero, Nesta et Maldini, mais aussi des gens comme Vieri, Cassano, Montella : où sont-ils maintenant ? »

Pour Benatia, la comparaison est cruelle avec la France, dont le réservoir dépasse largement celui de la Squadra Azzurra : « la France a au moins quatre équipes nationales supérieures à l’Italie. » Une sortie qui sonne comme un coup de massue pour l’Italie, et qui traduit la lucidité d’un dirigeant aujourd’hui plongé dans le quotidien de l’OM. Benatia connaît très bien le championnat italien puisqu’il y a évolué à la Juventus de 2016 à 2019, aux côtés de CR7.