Ballon d’Or 2025 : l’échange lunaire entre Deschamps et DJ Snake sur la blessure de Dembélé et la victoire de l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

Présent au théâtre du Châtelet, Didier Deschamps a réagi au sacre d’Ousmane Dembélé. « Ousmane se protège mais c’est quelqu’un de très sensible. Il a eu un parcours footballistique compliqué avec une énorme blessure », a-t-il déclaré au micro de la Chaîne L’Équipe, avant qu’une drôle de scène se produise avec l’irruption de DJ Snake.

Ce dernier a interpellé gentiment le sélectionneur pour lui rappeler qu’il avait joué un rôle dans la dernière blessure de Dembélé. Ce à quoi le sélectionneur national a répondu cash. « Le PSG me remercie parce que sinon il n’aurait pas pu être là ce soir, comme il y avait un match apparemment au Vélodrome. Tu sais le score ou pas ? (victoire 1-0 de l’OM, ndlr) ». Un petit tacle en règle !

Pub. le - MAJ le
