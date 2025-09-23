Ballon d’Or : l’Espagne est totalement choquée pour Lamine Yamal

La nuit a dû être courte pour Ousmane Dembélé. Hier soir, le Français a été élu Ballon d’Or 2025. Si on annonçait un duel très serré entre le Français et Lamine Yamal, cela n’a pas été forcément le cas comme l’a expliqué Vincent Garcia, le Rédacteur en chef de France Football. « Il n’y a pas eu match. Ousmane l’a remporté largement. Sur tous les continents : le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé est clair et net. C’est un Ballon d’Or qui fait autorité auprès de nos jurés. » Il a précisé que le champion du monde 2018 avait fait pratiquement l’unanimité et que les voix ne s’étaient pas tant dispersées que ça entre les joueurs parisiens. Du côté de l’Espagne, où on n’a pas compris les classements de Fabian Ruiz et de Pedri, la deuxième place de Lamine Yamal fait beaucoup parler ce matin.

Certains estiment qu’il aurait mérité de l’emporter hier soir au Théâtre du Châtelet. Sur la Cadena SER, Lluis Flaquer a confié : « si le PSG n’avait pas remporté la Ligue des champions, Dembélé n’aurait pas gagné le Ballon d’Or (…) Il faut remercier Luis Enrique pour avoir permis à Dembélé de remporter le Ballon d’Or, ce qui est un autre grand accomplissement de son palmarès. » Certains journalistes présents en plateau avec lui n’étaient pas forcément du même avis et ont assuré que Dembouz avait mérité son trophée après sa belle année. Du côté de Marca, on reconnaît les qualités du Français. Mais le média espagnol estime que Lamine Yamal aurait mérité le titre.

Les titres du PSG ont plus compté que le génie de Lamine Yamal

« L’ailier apathique et intermittent (Dembélé) est devenu, sous la direction de Luis Enrique, un attaquant mobile, capable de presser, de se replier pour rafraîchir et de produire une excellente série de passes décisives et de buts. Un grand joueur, la perle d’une grande équipe, le PSG, qui a classé Vitinha, troisième du classement. Avec Lamine Yamal, ils ont constitué le podium, mais nous l’aurions mis dans un ordre différent. On aurait parié sur Lamine, pour sa capacité à réaliser des choses plus marquantes et artistiques. Il lui a manqué le couronnement de la saison dans des situations que le Barça n’a pas atteintes, la finale de la Ligue des champions et la Coupe du Monde des Clubs, deux stades propices à la récolte des votes, mais s’il n’a participé à aucune de ces deux compétitions.»

Marca poursuit : «ce n’était pas de sa faute. Quoi qu’il en soit, à seulement 18 ans, il a battu un nouveau record en terminant deuxième, prélude au triomphe qui l’attend.» Sport a écrit de son côté : « il n’y a pas eu de doublé, car Ousmane Dembélé a battu Lamine Yamal dans le trophée masculin. La grande saison du PSG a été préférée à l’immense talent de l’attaquant du Barça (…) Lamine a dû se contenter de remporter le Trophée Kopa pour la deuxième année consécutive, décerné au meilleur footballeur de moins de 21 ans, où Pau Cubarsí a terminé septième. Le génie de Rocafonda n’a que 18 ans et remportera certainement le trophée le plus prestigieux à l’avenir. Il est destiné à le soulever plusieurs fois. »

Objectif Ballon d’Or 2026

D’ailleurs, certains médias espagnols lancent déjà la prochaine édition et s’attendent à un bras de fer avec le Madrilène Kylian Mbappé. C’est le cas de Marca. « Le combat a commencé. La Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique marquera sans aucun doute le vainqueur du prochain Ballon d’Or. Après la victoire de Dembélé, après sa saison 2024-25 réussie dans les rangs du PSG, et surtout la deuxième place de Lamine Yamal, la course au Ballon d’Or 2026 a déjà commencé. Comme d’habitude, ce qui se passera lors de la finale de la Ligue des champions 2026 à Budapest, mais ce que la Coupe du monde réserve, et dans une moindre mesure la Coupe d’Afrique des Nations, sera la clé pour connaître le vainqueur à l’automne de l’année prochaine. Deux noms sont au-dessus des autres. Kylian Mbappé (26 ans) et Lamine Yamal (18 ans). Une lutte de pouvoir entre le Real Madrid et Barcelone et entre l’Espagne et la France (les deux premières au classement FIFA). »

Concernant l’Espagnol, la publication a ajouté : « l’Espagnol est le grand favori après sa belle deuxième place lors de l’édition 2025. La supériorité dont il fait preuve à chaque match à son âge est écrasante. Cela dépendra beaucoup de ce que Barcelone parviendra à faire en Ligue des champions… et l’Espagne en Coupe du monde. La grande position de cette dernière édition laisse présager que Lamine est sur les lèvres d’une grande partie du jury. » Son père, Mounir Nasraoui, en est convaincu. « C’est le plus grand… Je ne parlerai pas de vol, mais plutôt de préjudice moral causé à un être humain. Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde. Ce n’est pas seulement parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde. » Après l’échec face à Dembouz, Lamine Yamal vise déjà le prochain Ballon d’Or.