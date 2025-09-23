OM : De Zerbi place le PSG au niveau du Milan de Sacchi et du Barcelone de Guardiola

Présent en conférence de presse après la victoire (1-0) de l’OM contre le PSG, Roberto De Zerbi s’est laissé aller à une comparaison osée. Questionné sur le niveau des champions d’Europe en titre, le technicien italien a avoué que ce PSG marquait une époque. Avant de le comparer au Milan d’Arrigo Sacchi ou au Barcelone de Pep Guardiola.

«Au final, la victoire est méritée contre une équipe qui marque son époque comme l’AC Milan de Sacchi avait pu le faire, une équipe qui joue un football différent, ce qui rajoute de la valeur à la prestation de mes joueurs», a ainsi confié RDZ.