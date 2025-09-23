Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

Les images impressionnantes du Vieux-Port après la victoire de l’OM face au PSG

Par Josué Cassé
1 min.
aguerd @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

L’OM l’a fait. Après 14 années sans la moindre victoire à domicile face au PSG (en Ligue 1), les hommes de Roberto De Zerbi ont enfin trouvé la recette. Portés par un but précoce de Nayef Aguerd, élu homme du match, les Phocéens ont ainsi empoché les trois points et remontent ainsi à la 6e place du classement.

La suite après cette publicité
BFM Marseille Provence
L'immense fête sur le Vieux-Port après la victoire de l'OM
Voir sur X

Après ce succès face à l’ennemi juré, Marseille s’est logiquement transformé en un lieu de fête. Outre les supporters présents aux abords de l’Orange Vélodrome, le Vieux-Port a lui été le théâtre d’un moment de célébration intense où les supporters marseillais ont fêté, comme il se doit, cette victoire face aux Parisiens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier