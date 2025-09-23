Les images impressionnantes du Vieux-Port après la victoire de l’OM face au PSG

L’OM l’a fait. Après 14 années sans la moindre victoire à domicile face au PSG (en Ligue 1), les hommes de Roberto De Zerbi ont enfin trouvé la recette. Portés par un but précoce de Nayef Aguerd, élu homme du match, les Phocéens ont ainsi empoché les trois points et remontent ainsi à la 6e place du classement.

Après ce succès face à l’ennemi juré, Marseille s’est logiquement transformé en un lieu de fête. Outre les supporters présents aux abords de l’Orange Vélodrome, le Vieux-Port a lui été le théâtre d’un moment de célébration intense où les supporters marseillais ont fêté, comme il se doit, cette victoire face aux Parisiens.