PSG : le chambrage de Fabian Ruiz et Nuno Mendes aux supporters de l’OM

Quatorze ans après leur dernière victoire à domicile dans un Classique, l’OM a enfin conjuré le sort ce lundi. Dans une ambiance de feu au Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés sur la plus petite des marges face à leur ennemi juré (1-0), le PSG. Dans un contexte particulier avec le report de la rencontre la veille, les esprits se sont légèrement échauffés après la rencontre.

La suite après cette publicité

Face aux chants vindicatifs et aux provocations de nombreux supporters phocéens présents en tribunes, les Parisiens ont répondu à leur manière. Alors qu’Achraf Hakimi s’est voulu cru, Fabian Ruiz et Nuno Mendes ont répondu de manière plus posée en affichant leurs badges de champions de France en titre avec le sourire aux supporters marseillais. Une réponse avec chambrage qui ne manquera pas de faire sourire les fans du club de la capitale.