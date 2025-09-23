Menu Rechercher
Commenter 121
Ligue 1

PSG : le chambrage de Fabian Ruiz et Nuno Mendes aux supporters de l’OM

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

Quatorze ans après leur dernière victoire à domicile dans un Classique, l’OM a enfin conjuré le sort ce lundi. Dans une ambiance de feu au Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés sur la plus petite des marges face à leur ennemi juré (1-0), le PSG. Dans un contexte particulier avec le report de la rencontre la veille, les esprits se sont légèrement échauffés après la rencontre.

La suite après cette publicité
𝘿𝙄𝘼𝘽𝙔🇳🇱🇬🇳
Fabian et Nuno 😂😂😂
Voir sur X

Face aux chants vindicatifs et aux provocations de nombreux supporters phocéens présents en tribunes, les Parisiens ont répondu à leur manière. Alors qu’Achraf Hakimi s’est voulu cru, Fabian Ruiz et Nuno Mendes ont répondu de manière plus posée en affichant leurs badges de champions de France en titre avec le sourire aux supporters marseillais. Une réponse avec chambrage qui ne manquera pas de faire sourire les fans du club de la capitale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marseille
Nuno Mendes
Fabián Ruiz

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Nuno Mendes Nuno Mendes
Fabián Ruiz Fabián Ruiz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier