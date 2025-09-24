MU : Paul Scholes s’attaque à Marcus Rashford

La renaissance de Marcus Rashford au FC Barcelone ne plaît visiblement pas à Paul Scholes. Bien que l’attaquant anglais ait marqué un doublé avec le club blaugrana à Newcastle (1-2) en Ligue des Champions le 18 septembre dernier, la légende de Manchester United a vivement critiqué l’attitude du natif de Wythenshawe envers son club formateur, l’accusant d’avoir "abandonné" les Red Devils. « J’ai vraiment eu du mal à me réjouir pour lui, à être content pour lui. Principalement à cause de son attitude à United. Quand il est parti, j’ai trouvé que c’était une honte pour United, qu’il n’avait tout simplement pas essayé », a lâché Scholes dans le podcast The Good, The Bad & The Football.

La suite après cette publicité

« Si vous vous êtes brouillé avec un entraîneur, d’accord, mais n’oubliez pas que vous avez des coéquipiers avec lesquels vous jouez, poursuit-il. Vous avez 80 000 personnes qui vous regardent, quoi qu’il arrive, chaque semaine. Vous devez faire un effort. Je l’ai vu tellement de fois marcher (sur le terrain) à United parce qu’il voulait partir que j’ai trouvé son attitude honteuse. Je pense qu’il a en fait abandonné le club. Et quand on abandonne une fois, on abandonne à nouveau ». Désormais, Marcus Rashford fait le bonheur des supporters du FC Barcelone. Bien loin de tout ce qu’il se passe à Manchester.