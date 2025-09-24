Ballon d’Or 2025 : la réaction du clan Hakimi

« Mérité ». C’est par ces mots qu’Achraf Hakimi a félicité Ousmane Dembélé pour son Ballon d’Or. Le latéral du PSG a longtemps pensé pouvoir se mêler à la lutte finale pour le prestigieux trophée avant d’apprendre qu’il n’était que sixième du classement. Ce matin, son entourage a également réagi.

La suite après cette publicité

« Finir dans les six meilleurs joueurs du monde est déjà est belle fierté », a confié l’entourage du défenseur marocain à L’Équipe. Une belle façon d’accepter un classement sans doute décevant pour l’ancien Merengue, qui contraste avec le comportement outrancier du père de Lamine Yamal.