Monchi va quitter Aston Villa

Après un peu plus de deux ans en tant que président des opérations football, Monchi quitte Aston Villa, confirme AS après des informations de la presse anglaise. Arrivé en juin 2023 pour accompagner le projet d’Unai Emery, le directeur sportif espagnol part en plein marasme sportif, alors que le club pointe à la 18e place de Premier League avec seulement trois points. Les difficultés financières des Villans, qui disposent de la plus faible marge de manœuvre en termes de fair-play financier, ont fortement limité les renforts cet été.

Jadon Sancho et Harvey Elliott sont arrivés en prêt, Victor Lindelöf en joueur libre, et seuls Evann Guessand et Marco Bizot ont rejoint Birmingham dans le cadre de transferts payants. Malgré un début de mandat réussi, marqué par une qualification historique en Ligue des Champions et plusieurs opérations marquantes (comme la vente de Jhon Durán à Al Nassr pour 90 M€, ou l’arrivée d’Amadou Onana pour 60 M€), Monchi a vu sa popularité décliner. Selon The Athletic, il faisait face à une pression croissante de la part des supporters, frustrés par l’absence d’améliorations concrètes dans l’effectif.