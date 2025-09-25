Les Ultras de Strasbourg feront grève contre l’OM !

Le climat est toujours aussi tendu du côté de la Meinau… En conflit avec la direction du club alsacien, quatre groupes de supporters du RC Strasbourg ont annoncé ce jeudi une grève totale des encouragements.

Face à l’OM, vendredi soir à la Meineau, ces Ultras, visés par les mesures de la direction (Ultra Boys 90, Kop Ciel & Blanc, la Fédération des supporters du Racing, Pariser Section) seront donc muets toute la rencontre. Une décision validée en assemblée générale, lundi.

