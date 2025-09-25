OM : Emerson impressionné par Greenwood
Arrivé à Marseille en fin de mercato, Emerson Palmieri a idéalement débuté son aventure en délivrant deux superbes performances contre le Real Madrid puis face au PSG. Pour sa première conférence de presse, le latéral gauche né au Brésil mais international italien a évoqué son rapport à l’OM et aux joueurs de l’effectif.
«C’est une question difficile, je ne sais pas quoi répondre, je connaissais beaucoup des joueurs à l’OM, si je dois en citer un je peux dire Greenwood, je l’avais déjà vu jouer en Angleterre, c’est un joueur très fort, avec des qualités importantes. Il y en a d’autres forcément mais Mason oui c’est celui qui m’a impressionné le plus», a-t-il lancé face aux journalistes.
