Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

OM : Emerson impressionné par Greenwood

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

Arrivé à Marseille en fin de mercato, Emerson Palmieri a idéalement débuté son aventure en délivrant deux superbes performances contre le Real Madrid puis face au PSG. Pour sa première conférence de presse, le latéral gauche né au Brésil mais international italien a évoqué son rapport à l’OM et aux joueurs de l’effectif.

La suite après cette publicité

«C’est une question difficile, je ne sais pas quoi répondre, je connaissais beaucoup des joueurs à l’OM, si je dois en citer un je peux dire Greenwood, je l’avais déjà vu jouer en Angleterre, c’est un joueur très fort, avec des qualités importantes. Il y en a d’autres forcément mais Mason oui c’est celui qui m’a impressionné le plus», a-t-il lancé face aux journalistes.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Emerson
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Emerson Emerson
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier