Ballon d’Or : Ronaldinho félicite Ousmane Dembélé et le PSG

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, lundi soir, c’est la légende brésilienne Ronaldinho, lauréat de cette même récompense en 2005, qui a remis le trophée à Ousmane Dembélé. Un choix qui avait d’ailleurs une touche symbolique, puisque l’ancien attaquant a porté les couleurs du PSG et du FC Barcelone, club dans lequel évolue Lamine Yamal, l’autre grand favori, finalement deuxième au classement. Après cette soirée inoubliable pour le football français, Ronaldinho a publié un joli message sur Instagram, félicitant tout particulièrement le PSG et sa structure pour leur saison exceptionnelle, et rendant hommage aux deux lauréats du Ballon d’Or masculin et féminin : Ousmane Dembélé, donc, et la milieu du Barça, Aitana Bonmatí.

«Merci pour l’invitation, de nombreux bons souvenirs ce soir !!! Félicitations à Ousmane Dembélé et Aitana Bonmatí pour avoir été couronnés du Ballon d’Or, ainsi qu’à tous les joueurs et joueuses récompensés et nominés… vous êtes le présent et le futur de notre football. Je tiens également à féliciter Nasser Al-Khelaïfi et tous les supporters du PSG, vous avez été très importants dans ce parcours jusqu’à la conquête de l’Europe… Félicitations à mon compagnon Luis Enrique pour son superbe travail et sa consécration en tant que meilleur entraîneur. Je souhaite à tous une excellente soirée !»