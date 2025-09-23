Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma a envoyé un message rempli de classe au PSG

Lundi soir au Théâtre du Châtelet, Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois fait sensation lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025. Arrivé vers 20h30, aux côtés de sa femme Alessia et de son fils Leo dans les bras, le gardien italien a été accueilli par une clameur quasi inédite pour un joueur de Manchester City. Même Erling Haaland ou Rodri, lors de son sacre l’an passé, n’avaient pas suscité autant d’engouement. « Revenir ici est un grand plaisir pour moi. Pendant quatre ans, c’était ma maison et je suis vraiment heureux de cet accueil. J’ai tout donné ici, j’ai tout donné pour Paris, et je dois vraiment remercier les supporters, car ils me l’ont vraiment rendu», a confié Donnarumma sur le plateau de L’Équipe.

Assis au premier rang, Donnarumma était entouré de figures emblématiques et de ses confrères : Alisson, premier vainqueur du trophée Yachine en 2019, juste à côté, et Yann Sommer, le gardien de l’Inter Milan, devant lui. Récompensé pour la deuxième fois de sa carrière après 2021, il a été applaudi pour son rôle déterminant dans le triomphe du PSG en Ligue des champions. Chaque arrêt, chaque parade spectaculaire a été crucial, des huitièmes de finale titanesques à Anfield contre Liverpool jusqu’aux doubles confrontations maîtrisées contre Arsenal, en passant par Aston Villa. Son parcours a permis au PSG de remporter la C1 et de consolider sa place dans l’histoire du club.

Pas d’amertume contre le PSG

La soirée a offert un clin d’œil cruel du destin. Alors que Donnarumma se rendait vers la cérémonie, Lucas Chevalier concédait une sortie manquée au Vélodrome, précipitant la première défaite du PSG face à l’OM depuis quatorze ans au Vélodrome. Mais Gigio n’y pensait pas et restait concentré sur la cérémonie. « De l’amertume ? Je n’ai rien à digérer, car je suis dans un club extraordinaire », a-t-il déclaré, résumant sa philosophie et son calme légendaire. Sur scène, le moment où Gigi Buffon, légende de la Nazionale, lui a posé une tape amicale sur la tête pour lui remettre son prix, a symbolisé le respect entre générations et l’émotion qui régnait dans la salle. Malgré sa consécration individuelle, Donnarumma a tenu à envoyer un message de reconnaissance au PSG et à ses supporters.

Dans ses mots, il a souligné l’importance des souvenirs partagés et de la relation qu’il entretient avec la ville et le club : « pendant quatre ans, j’ai tout donné pour Paris. Les supporters m’ont toujours soutenu et je dois vraiment les remercier. » Entre nostalgie, gratitude et humilité, ses déclarations rappellent que, pour lui, les trophées ne valent rien sans les liens humains et l’histoire vécue sur et en dehors du terrain. Un message clair, élégant et rempli de classe pour le PSG et la capitale française. Avec ce deuxième sacre et un parcours exemplaire, Gianluigi Donnarumma confirme qu’il est l’un des meilleurs gardiens du monde. Calme, élégant et respectueux, il laisse derrière lui ses réussites individuelles et collectives, une image de champion complet, capable d’inspirer autant sur le terrain que par sa classe hors du terrain.