Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal pulvérise un record historique

Match fou entre le Barça et l'Inter @Maxppp

À seulement 18 ans et quelques jours, Lamine Yamal s’impose comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial en terminant sur le podium du Ballon d’Or 2025. Le prodige du FC Barcelone confirme ainsi son ascension fulgurante et sa capacité à rivaliser avec les plus grands joueurs de la planète.

Cette distinction souligne la précocité et la régularité de Yamal, qui a su marquer les esprits tout au long de la saison. Malgré son jeune âge, il s’impose déjà comme une figure incontournable du football espagnol et européen, annonçant un avenir brillant pour le club catalan et ses supporters.

