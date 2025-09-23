La mère d’Ousmane Dembélé réagit à sa victoire au Ballon d’Or

Dans un entretien exclusif au Parisien, la mère d’Ousmane Dembélé, Fatimata Dembélé, est revenue longuement sur le parcours de son fils jusqu’à devenir le lauréat du Ballon d’Or 2025, lors d’une soirée historique pour le football français lundi soir.

Évoquant cette consécration, elle n’a pas caché son émotion : « bon, là, le Ballon d’or, c’est vraiment autre chose (Elle en perd ses mots). Même dans sa jeunesse, on a parlé de Barcelone, de ses rêves, mais le Ballon d’or, on n’en était pas arrivé là ! Imaginer son fils comme le meilleur joueur du monde, quand même… Et pourtant, je vous garantis que ça ne me surprend pas. » Plus tôt dans l’interview, Fatimata Dembélé avait effectivement révélé que porter les couleurs du Barça était un rêve pour son fils, devenu réalité en 2017, tout comme son arrivée au Paris Saint-Germain il y a deux ans. Une trajectoire couronnée par une saison 2024-2025 exceptionnelle, tant sur le plan individuel (53 matchs, 35 buts, 16 passes décisives) que collectif, avec la première Ligue des champions de l’histoire du PSG.