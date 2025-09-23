Le Real Madrid a mis un coup de pression à Vini Jr

Le malaise Vinicius Junior enfle au Real Madrid. Titulaire indiscutable et proche d’une prolongation durant l’ère Ancelotti, le Brésilien de 25 ans doit désormais jouer des coudes pour se faire une place dans le onze de Xabi Alonso. Une réunion a d’ailleurs été organisée hier entre les dirigeants merengues et l’agent de l’international brésilien. Ce mardi, El Chiringuito a fait un point sur le sujet.

Ainsi, la célèbre émission a expliqué que le Real Madrid comprend la réaction de Vinicius Junior. Mais le club a aussi fait savoir qu’il n’interviendra pas dans les prises de décisions en ce qui concerne la dimension sportive. Xabi Alonso a toute leur confiance et les pleins pouvoirs. El Chiringuito a ajouté que la prolongation de contrat n’a pas été évoquée durant ce rendez-vous. C’est un dossier qui est d’ailleurs « bloqué » selon l’émission espagnole qui a précisé : « s’il accepte les conditions qui lui sont présentées, il prolongera. Sinon, il partira.» Le message est clair.