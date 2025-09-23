OM : Nayef Aguerd, une recrue déjà taille patron

Signé Nayef Aguerd. Nouveau renfort de l’Olympique de Marseille, le natif de Kénitra, recruté cet été contre un chèque de 23 millions d’euros, s’impose déjà comme un maillon essentiel du collectif phocéen. Buteur en fin de match contre Lorient, l’international marocain aux 56 sélections a récidivé, lundi soir, lors du Classique face au PSG. Buteur de la tête après avoir pris le meilleur face à Marquinhos et Lucas Chevalier, le transfuge de West Ham a finalement permis à son nouveau club d’obtenir un succès de prestige (1-0).

La suite après cette publicité

Aguerd, décisif dans les deux surfaces

Décisif, le numéro 23 de l’OM a d’ailleurs inscrit le but le plus rapide de l’histoire récente de l’OM face au PSG en compétition officielle, à la 5e minute de ce choc. Une réalisation rappelant l’exploit similaire de Marc Berdoll, qui avait ouvert le score dès la 2e minute le 7 avril 1979. Plus que ce coup de casque salvateur, Aguerd a surtout, une nouvelle fois, fait preuve d’une solidité défensive de tous les instants. Que ce soit face à Khvicha Kvaratskhelia ou Gonçalo Ramos, le néo-Marseillais n’a jamais failli. Une impression visuelle retrouvée dans sa ligne statistique en fin de rencontre.

Avec 5 duels remportés sur 7 disputés, 6 ballons récupérés et 100% de tacles réussis, le gaucher d’1,90m a constamment rassuré sa défense, et ce même quand Leonardo Balerdi causait quelques frayeurs aux siens. Aligné aux côtés de l’Argentin et de Benjamin Pavard, le joueur de 29 ans, crédité d’un 8 et logiquement élu homme du match par la rédaction FM, a tout simplement marqué les esprits. Une performance XXL que Medhi Benatia n’a pas manqué de saluer au coup de sifflet final. Présent en zone mixte, le directeur du football de l’OM n’a, en effet, pas tari d’éloges au sujet de son nouveau protégé.

La suite après cette publicité

Benatia est déjà fan !

« Nayef, ça fait très longtemps que le connais, je suis très content pour lui, on connaît sa valeur, on savait ce qu’il pouvait nous apporter, il est en plus récompensé avec deux buts, il n’est pas venu ici pour marquer des buts, mais s’il fait des matches défensivement comme il a fait encore ce soir (lundi, ndlr) en allant arracher des ballons sur la tête de Ramos, on sera content. C’est un grand joueur comme Balerdi qui a été monstrueux à Madrid et encore aujourd’hui, comme Pavard. On s’est renforcé défensivement et maintenant, il faut garder la concentration et cette agressivité-là », soulignait le dirigeant marseillais.

Et d’ajouter : « on est sur la deuxième année du projet, mais il y a quand même pas de changements aussi, ça a été voulu et donc assumé. Comme dit aux joueurs en interne, le championnat est parti après la trêve internationale, donc après le match de Lorient. On a pu accueillir un peu les nouveaux et là petit à petit, c’est en train de monter en régime, on voit des nouveaux comme Nayef ou Benjamin Pavard, on dirait que ça fait 4 ans qu’ils sont là ». Présent au micro du diffuseur, le principal concerné mettait lui un point d’honneur à cette intégration parfaite au sein du collectif marseillais.

La suite après cette publicité

« Je voulais remercier le club pour faciliter l’adaptation. J’ai l’impression d’être là depuis 1 an. On va continuer à travailler. On a un match important contre l’Ajax. C’est aussi la réussite du staff technique », lançait le Marocain avant de revenir sur sa contribution offensive et l’effort collectif déployé lors de cette rencontre : « ce n’est pas mon boulot de marquer, mais si j’ai l’occasion, je ne vais pas m’en priver. Les buts qu’on a vus, c’est des buts qu’on a travaillés. Avec ma taille, on a des joueurs dangereux. On profite de nos armes et de nos qualités. Ce n’était pas un match facile. C’est une équipe qui joue très bien, qui presse et met de l’intensité. Le coach (Roberto De Zerbi) a su comment les stopper et nous avons fait le travail sur le terrain. Il fallait se sacrifier, faire beaucoup de courses ». Avec un Nayef Aguerd à ce niveau-là, l’OM peut, quoi qu’il en soit, avancer sereinement.