Crystal Palace : Marc Guéhi a choisi son futur club

Marc Guéhi aurait-il tourné la page Liverpool ? Après l’échec de son transfert à Anfield dans les dernières heures du mercato, le défenseur de Crystal Palace aurait désormais l’objectif de rejoindre le Real Madrid l’été prochain, selon The Mirror. À 25 ans et sous contrat avec les Eagles jusqu’en juin 2026, l’international anglais (25 sélections, 1 but) est libre de négocier avec n’importe quel club dès janvier, et les Merengues sont prêts à passer à l’action. Guéhi rêve donc désormais de la Maison Blanche, au grand dam des Reds.

Et ce n’est pas tout pour Liverpool. Ibrahima Konaté, également ciblé par le Real, refuse toujours de prolonger. Le club madrilène pourrait donc frapper un double coup en défense centrale. Un scénario qui laisserait Arne Slot dans l’impasse, privé de deux profils majeurs et contraint de revoir ses plans défensifs pour la saison prochaine.