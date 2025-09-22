Le Barça craint le pire pour Fermín Lopez

Alors que le FC Barcelone s’imposait tranquillement face à Getafe (3-0), la soirée a été ternie par la blessure inquiétante de Fermín López, survenue dans les arrêts de jeu. Le milieu de terrain de 22 ans s’est effondré en se tenant l’aine de la jambe gauche, laissant craindre une blessure musculaire sérieuse. Les images de l’encadrement médical et des coéquipiers accourant vers lui ont immédiatement suscité l’inquiétude au sein du club.

Entré en jeu à la 61e minute, Fermín pourrait être contraint à une absence de plusieurs semaines, selon des informations de Sport. En attendant les examens médicaux qui doivent déterminer l’étendue de la lésion à l’adducteur, les premières impressions sont pessimistes. Une mauvaise nouvelle pour le Barça et pour Hansi Flick, qui gère déjà son effectif avec prudence et ne devrait pas précipiter le retour du joueur. Fermín s’ajouterait ainsi à une liste déjà longue d’absents importants, avec Lamine Yamal, Cubarsí, Alejandro Balde ou encore Gavi.