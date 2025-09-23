Arsenal : Noni Madueke absent deux mois

Remplacé à la mi-temps contre Manchester City (1-1), dimanche en Premier League, Noni Madueke sera absent pour les deux prochains mois, à la suite d’une blessure au genou, rapporte The Athletic. « Il a eu un problème très tôt dans le match et il n’était pas en état de continuer », indiquait déjà son entraîneur Mikel Arteta, après la rencontre à l’Emirates Stadium.

Les examens médicaux effectués lundi ont néanmoins écarté toute hypothèse d’une blessure aux ligaments croisés pour l’ancien joueur de Chelsea. Sauf surprise, Madueke ratera les deux prochains rassemblements internationaux avec l’Angleterre. Le forfait de l’ailier de 23 ans s’ajoute à ceux de Gabriel Jesus, Kai Havertz et Martin Ødegaard en attaque côté Gunners.