0 - 1
30'
Premier League 2025/2026 5e journée
Arsenal
0 - 1
30'
Man City
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
9'
0 - 1
(PD T. Reijnders) E. Haaland
Voir le live commenté
Classement live 4 Arsenal 9 5 Man City 9
Possession 63% Arsenal Man City
Tirs 0 0 0 0 2 2
Grosses occasions créées 100% Man City 1 Arsenal 0
Compositions Arsenal 4-3-3 Man City 4-1-4-1
Prono

Qui va gagner ?
1 ARS N NUL 2 MCI
470 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Tijjani Reijnders 1
Dépossédé du ballon
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 6/7 86%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
V
V
V
V
D
D
V
Rencontres précédentes
38% 20 Victoires 19% 10 Nuls 42% 22 Victoires

Blessures & suspensions

Ben White Ben White Blessure musculaire Kai Havertz Kai Havertz Blessure au genou Martin Ødegaard Martin Ødegaard Blessure à l'épaule Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Ischio-jambiers
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Rayan Aït-Nouri Rayan Aït-Nouri Blessure à la cheville Omar Marmoush Omar Marmoush Blessure au genou Rayan Cherki Rayan Cherki Blessure à la cuisse Sávio Sávio Blessure au genou

Match Arsenal - Man City en direct commenté

5e journée de Premier League - dimanche 21 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Man City (Premier League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Premier League entre Arsenal et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 21 septembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Man City.

Arbitres

Stuart Attwell arbitre principal
0
4.3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Nicholas Hopton arbitre assistant
Constantine Hatzidakis arbitre assistant
Craig Pawson quatrième arbitre
Ian Hussin arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 50087
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 21 septembre 2025 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison Régulière - journée 5
Diffusion CANAL+
Code ARS-MCI
Zone Angleterre
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 septembre 2025 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Arsenal Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Man City ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, Mikel Merino, Martín Zubimendi, D. Rice, L. Trossard, V. Gyökeres, N. Madueke.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, A. Khusanov, Rodri, J. Doku, P. Foden, T. Reijnders, Bernardo Silva, E. Haaland.

Qui arbitre le match Arsenal Man City ?

Stuart Attwell est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Man City ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 septembre 2025, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué le but pour Man City ?

Un seul but a été inscrit pour Man City par E. Haaland 9'.

Top commentaires

adil 16:52 Oui Arsenal c vraiment un club de faible 1 Répondre
Voir tous les commentaires (14)
