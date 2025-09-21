Prono
Match Arsenal - Man City en direct commenté
5e journée de Premier League - dimanche 21 septembre 2025
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Premier League entre Arsenal et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 21 septembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Man City.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 septembre 2025 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Arsenal Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Man City ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, Mikel Merino, Martín Zubimendi, D. Rice, L. Trossard, V. Gyökeres, N. Madueke.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, A. Khusanov, Rodri, J. Doku, P. Foden, T. Reijnders, Bernardo Silva, E. Haaland.
- Qui arbitre le match Arsenal Man City ?
Stuart Attwell est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Man City ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 septembre 2025, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué le but pour Man City ?
Un seul but a été inscrit pour Man City par E. Haaland 9'.