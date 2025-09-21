Menu Rechercher
Premier League

Premier League : Arsenal arrache le nul en fin de match contre Manchester City

Grâce à Gabriel Martinelli, déjà auteur d’une entrée fracassante en milieu de semaine à Bilbao, Arsenal est allé chercher un nul précieux en toute fin de rencontre face à Manchester City (1-1).

Par Chemssdine Belgacem
2 min.
doku @Maxppp
Arsenal 1-1 Man City

Avec le nombre de grandes équipes de l’autre côté de la Manche, la Premier League nous offre un choc chaque week-end. Ce dimanche, c’est Manchester City qui se déplaçait sur la pelouse d’Arsenal. Malgré un début de saison en demi-teinte en championnat, les Cityzens avaient à cœur de s’imposer à Londres face à des Gunners qui n’ont perdu qu’à Liverpool en championnat cette année. Pouvant compter sur le retour précieux de Bukayo Saka, préservé sur le banc au coup d’envoi, les locaux voulaient empêcher leur adversaire du soir de revenir à leur hauteur et ne pas laisser filer Liverpool en tête du classement. Avec tous ces enjeux, le match démarrait tambour battant.

Arsenal 1 90'+3 Gabriel Martinelli Man City 1 9' E. Haaland terminé Logo Canal +

Incisifs, les Skyblues ont vu leurs grandes intentions être récompensées d’entrée. En grande forme depuis le début de saison, Erling Haaland a récompensé la belle entame des siens. Trouvé dans la profondeur par Reijnders, l’ancien de Dortmund a contrôlé du gauche avant de finir du droit dans la surface (0-1, 9e) pour lancer les siens et inscrire son septième but en six matches avec City lors de cette édition. Lancés, les hommes de Pep Guardiola ont ensuite conservé le ballon et ont même failli doubler la mise avec une frappe de Reijnders (20e). De son côté, Arsenal a cherché à répondre avec un Madueke actif, mais à l’instar d’un Gyökeres muselé, n’a pas réussi à trouver la faille.

Les entrants d’Arsenal ont fait la différence

Au retour des vestiaires, les Gunners ont montré d’autres intentions. Poussées par les entrées de Bukayo Saka et Eberechi Eze à la pause, les ouailles de Mikel Arteta se sont procurées les premières occasions du second acte, mais ni Zubimendi (48e) ni Eze (50e) n’ont su régler la mire. Solidaires défensivement, les joueurs de City s’activaient en contre et Erling Haaland était proche d’offrir le break aux siens si sa frappe n’avait pas rencontré les gants de David Raya (57e). Dès lors, la physionomie du match n’a pas changé pendant de longues minutes : malgré les assauts d’Arsenal, City a plié, mais n’a pas rompu.

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Liverpool Liverpool 15 5 +6 5 0 0 11 5
2 Logo Arsenal Arsenal 10 5 +8 3 1 1 10 2
3 Logo Tottenham Tottenham 10 5 +7 3 1 1 10 3
4 Logo Bournemouth Bournemouth 10 5 +1 3 1 1 6 5
5 Logo Crystal Palace Crystal Palace 9 5 +4 2 3 0 6 2
6 Logo Chelsea Chelsea 8 5 +5 2 2 1 10 5
7 Logo Sunderland Sunderland 8 5 +2 2 2 1 6 4
Jusqu’à l’entrée de Gabriel Martinelli. Critiqué à raison la saison passée, l’ailier brésilien est entré à la 80e minute de jeu à la place de Jurriën Timber ce dimanche. Déjà décisif contre Bilbao en Ligue des Champions mardi avec un but et une passe décisive, c’est lui qui a forcé le nul dans le temps additionnel contre City. Trouvé en profondeur sur un délice de ballon d’Eze, le Brésilien a doublé Josko Gvardiol avant de tromper Donnarumma d’un superbe lob (1-1, 90+4e). Un nul qui permet à Arsenal de sauver les meubles et de tenir son adversaire du jour à quatre unités d’avance. Liverpool se frotte également les mains. Avec ce résultat, les Reds comptent quatre points d’avance sur Arsenal et huit sur Manchester City en tête du classement de Premier League.

Pub. le - MAJ le
