OM - PSG : le communiqué de l’OM après le report

Reporté ce dimanche soir en raison de fortes intempéries, le Classique entre l’OM et le PSG aura finalement lieu ce lundi à 20h comme l’a annoncé la LFP, il y a quelques minutes. Une décision qui fait débat, puisque la cérémonie du Ballon d’Or, où Ousmane Dembélé et plusieurs Parisiens sont favoris pour remporter un titre, se déroulera dans le même temps. L’OM, qui souhaitait disputer ce match lundi soir avant un déplacement à Strasbourg, vendredi prochain, a pris acte de la décision.

« L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la Préfecture des Bouches-du-Rhône de reporter le match OM – PSG, initialement prévu ce soir, pour des raisons de sécurité liées aux conditions météorologiques dans la région. Comme communiqué par la Ligue de Football Professionnel, et conformément à ses règlements, la rencontre est reprogrammée ce lundi 22 septembre à 20h, à l’Orange Vélodrome. Le club informe ses supporters que les billets achetés pour la rencontre prévue ce soir resteront valables pour le match reprogrammé demain », précise l’OM, qui regrette que les conditions ne soient pas réunies pour disputer la rencontre.

