Ballon d’Or 2025 : le mystère de la pub adidas polémique avec Dembélé élucidé

C’est la nouvelle règle du Ballon d’Or. Désormais, le vainqueur ne sait plus en avance qu’il a remporté la prestigieuse distinction. Mais hier, l’équipementier d’Ousmane Dembélé, adidas, s’est retrouvé au cœur d’une petite polémique. Quelques instants seulement après l’annonce du sacre du numéro 10 du Paris Saint-Germain, la marque aux trois bandes publiait des visuels où l’on voyait Dembélé poser aux côtés du Ballon d’Or. Et ce n’était pas un montage.

« Dembouz » était-il au courant de sa victoire avant la cérémonie ? L’Équipe confirme que non. Le secret a bien été gardé par France Football. Cependant, adidas, qui sponsorise également Lamine Yamal, avait prévu le coup. En clair, l’équipementier allemand a organisé en amont des shootings à Paris et à Barcelone pour Dembélé et son concurrent espagnol afin d’être prêt à dégainer le moment venu. « Ils avaient préparé davantage de trucs sur Dembélé. Ils sentaient sans doute qu’on s’orientait vers ça », a déclaré un proche du dossier. Le mystère est résolu.