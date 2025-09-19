Man City : la Juventus rêve de récupérer Bernardo Silva gratuitement

La Juventus envisage sérieusement l’arrivée de Bernardo Silva, dont le contrat avec Manchester City expire en juin 2026 selon Tuttosport. Le club turinois, déjà actif sur le marché des joueurs libres, voit dans le Portugais une opportunité en or pour renforcer son milieu de terrain et son secteur offensif. À l’instar de l’AC Milan ou de Naples, qui ont réussi à attirer des stars comme Luka Modric ou Kevin de Bruyne cet été, la Juve pourrait profiter d’un transfert gratuit pour s’offrir un joueur d’expérience capable d’apporter créativité, technique et leadership. À 31 ans, Bernardo Silva est encore au sommet de ses capacités, et son profil correspond parfaitement aux besoins d’une équipe qui cherche à retrouver sa compétitivité en Serie A et sur la scène européenne.

Bernardo Silva, international portugais depuis 2015, pourrait encore offrir plusieurs saisons à un haut niveau. Bien que Manchester City ne semble pas pressé de prolonger son contrat, plusieurs clubs européens pourraient se positionner pour l’attirer. La Juventus devra donc agir rapidement pour concrétiser ce qui serait un coup majeur, tout en profitant de la situation contractuelle favorable du joueur portugais. L’ancien meneur de jeu de l’AS Monaco a déjà montré qu’il était ouvert à un départ depuis quelques saisons, mais il est finalement resté dans les rangs de Pep Guardiola, où il est désormais le capitaine des Citizens.