Man City : Bernardo Silva sait déjà de quoi sera fait son avenir

Manchester City a déjà entamé sa mue depuis le mois de janvier avec les signatures de Marmoush, Nico Gonzalez, Khusanov et désormais d’Aït-Nouri, Cherki, Bettinelli et Reijnders. Ils sont le nouveau visage du club anglais qui s’est séparé cet été de Kevin de Bruyne, son maître à jouer depuis 10 ans. Un autre dinosaure du vestiaire s’apprête à vivre sa dernière saison, probablement. C’est Bernardo Silva, nommé capitaine par Pep Guardiola pour la saison à venir. Le Portugais arrive en fin de contrat dans un an et tout laisse à penser qu’il reviendra à Benfica, ce qu’il a toujours voulu.

« Il me reste encore un an de contrat, il est donc évident que je peux quitter Manchester City la saison prochaine. Je sais déjà ce que je vais faire, mais ce n’est pas encore le moment d’en parler. Je suis très concentré sur la saison et sur le fait d’aider Manchester City. Le moment venu, je parlerai de l’avenir. En 2025/26, je serai à Manchester City. Je resterai. Il y avait d’autres options, comme l’année dernière, mais mon choix est de rester », a déclaré l’international portugais face à la presse depuis le Mondial des Clubs.