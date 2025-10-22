Menu Rechercher
LdC : un supporter de Manchester City retrouvé mort quelques heures avant le succès contre Villarreal

L'Etihad Stadium de Manchester City @Maxppp
Villarreal 0-2 Man City

Guy Bradshaw, un père de famille de 35 ans et fervent supporter de Manchester City, est décédé tragiquement alors qu’il était en voyage à Benidorm (Espagne) avec des amis pour assister au match de Ligue des Champions contre Villarreal (victoire mancunienne 2-0). Propriétaire d’une entreprise de nettoyage et originaire de Wythenshawe, il a été retrouvé mort dans son lit le matin du match. Quelques heures auparavant, il avait partagé une vidéo joyeuse sur les réseaux sociaux, chantant « There’s only one Ricky Hatton » en compagnie de Campbell Hatton, le fils de la légende de la boxe récemment décédée. Une photo le montrait également en train de boire un verre avec un ami à l’hôtel Gala Placidia, sous-titrée « Happy Days ».

Sa cousine Jess, 26 ans, a confié au Manchester Evening News que « c’est juste tellement tragique que son père, qui devait le rejoindre pour le match, ait dû aller reconnaître son corps à la place ». Elle a ajouté que Guy Bradshaw était un homme « doux, gentil et attentionné », très apprécié dans sa communauté et par sa famille. Bien que les circonstances de sa mort ne soient pas considérées comme suspectes, la cause exacte n’a pas encore été révélée. La nouvelle a profondément choqué sa famille et ses proches, qui soulignent qu’il était « jeune et en bonne santé ».

