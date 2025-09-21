Le report d’OM-PSG a provoqué des tensions internes entre les deux clubs !

La cinquième journée de Ligue 1 devait se terminer en beauté par le premier Classique de la saison entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, au Vélodrome. Mais alors que des conditions climatiques assez compliquées sont attendues ce dimanche soir dans les Bouches-du-Rhône, le choc était menacé depuis quelques heures. Et la situation n’a pas favorablement évolué, puisque le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé ce dimanche, en début d’après-midi, que la rencontre serait officiellement reportée.

La suite après cette publicité

Le match est reporté « car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain dans et aux abords d’un Vélodrome de 65.000 places qui s’annonçait bondé », a expliqué Georges-François Leclerc auprès de l’AFP, alors que les Bouches-du-Rhône sont toujours en vigilance orange pluie-inondation et orages. Finalement, la LFP a décidé d’appliquer son règlement : « En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de Ligue 1 et prévue ce soir, a été reportée sur décision du Préfet des Bouches-du-Rhône. La rencontre a été reprogrammée ce lundi 22 septembre à 20h00 », assurait l’instance.

L’OM voulait jouer le Classique lundi soir

Et cela a provoqué un casse-tête dans l’organisation. Car selon l’article 548 du règlement de la LFP, un match qui n’a pas pu débuter, qui a été remis, ou qui est définitivement interrompu à cause d’intempéries, doit reprendre « à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP ». Toutefois, ce ne sont pas les services de la LFP qui ont décidé de ce premier report, mais bien le préfet… et cela complique les choses. Car selon RMC Sport et des sources que nous pouvons confirmer, les discussions ont été animées en coulisses pour savoir quand le match se jouera.

La suite après cette publicité

L’OM souhaite que le règlement de la LFP soit appliqué, à savoir un report lundi soir. Sauf que la date de lundi soir n’était pas idéale pour le Paris Saint-Germain, puisque la cérémonie du Ballon d’Or est prévue dans le même temps, à Paris, avec un Ousmane Dembélé, certes blessé, mais qui figure parmi les grands favoris pour l’emporter. Le PSG voulait que le match se déroule lundi à 15h ou 17h, afin de se rendre à Paris ensuite pour la cérémonie. Autre solution : décaler à la date du 2 décembre, seul créneau disponible dans le calendrier surchargé. Mais au vu du règlement et par respect vis-à-vis des supporters, Marseille aurait catégoriquement refusé. La LFP a donc tranché. Rendez-vous lundi soir, 20h, dans le même temps que le Ballon d’Or.