Menu Rechercher
Commenter 1
Bundesliga

BL : Dortmund s’offre Wolfsbourg et devient dauphin du Bayern Munich

Par Aurélien Macedo
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp
Dortmund 1-0 Wolfsbourg

Mis à part un nul initial contre St. Pauli (3-3), le début de saison du Borussia Dortmund est solide. Les Marsupiaux restaient sur des victoires contre l’Union Berlin (3-0) et Heidenheim (2-0) en Bundesliga. Voulant enchaîner, l’équipe de Niko Kovac défiait Wolfsbourg qui était aussi invaincu en Bundesliga après une victoire 3-1 contre Heidenheim et des nuls face à Mayence (1-1) et Cologne (3-3).

La suite après cette publicité

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 12 4 +15 4 0 0 18 3
2 Logo Dortmund Dortmund 10 4 +6 3 1 0 9 3
3 Logo Leipzig Leipzig 9 4 -1 3 0 1 6 7
4 Logo Cologne Cologne 7 4 +2 2 1 1 9 7
5 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 4 +1 2 1 1 7 6
Voir le classement complet

Finalement, Dormtund s’en est remis à un but de Karim Adeyemi en première période pour s’imposer 1-0. Avec cette victoire, le Borussia Dortmund grimpe à la deuxième place et revient à deux longueurs du leader, le Bayern Munich.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Wolfsbourg
Dortmund

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Wolfsbourg Logo Wolfsbourg
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier