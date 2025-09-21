BL : Dortmund s’offre Wolfsbourg et devient dauphin du Bayern Munich

Mis à part un nul initial contre St. Pauli (3-3), le début de saison du Borussia Dortmund est solide. Les Marsupiaux restaient sur des victoires contre l’Union Berlin (3-0) et Heidenheim (2-0) en Bundesliga. Voulant enchaîner, l’équipe de Niko Kovac défiait Wolfsbourg qui était aussi invaincu en Bundesliga après une victoire 3-1 contre Heidenheim et des nuls face à Mayence (1-1) et Cologne (3-3).

Finalement, Dormtund s’en est remis à un but de Karim Adeyemi en première période pour s’imposer 1-0. Avec cette victoire, le Borussia Dortmund grimpe à la deuxième place et revient à deux longueurs du leader, le Bayern Munich.