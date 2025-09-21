Report de OM-PSG : le stage du groupe marseillais à Rome décalé à mardi

L’Olympique de Marseille maintient son programme initial malgré le bouleversement du calendrier. Selon RMC, le stage prévu en Italie est confirmé et l’effectif phocéen s’envolera mardi pour Rome afin de poursuivre sa préparation dans un contexte plus calme, loin des installations habituelles. Cette mise au vert doit permettre au groupe de rester concentré et d’enchaîner sereinement avant ses prochaines échéances.

Ce déplacement en Italie intervient dans une semaine chargée pour l’OM, entre le match reprogrammé face au PSG et les rendez-vous à venir en Ligue 1 puis en Europe. Le club compte sur ce séjour pour renforcer la cohésion du groupe et optimiser la récupération, tout en conservant le rythme d’entraînement nécessaire avant d’affronter Strasbourg puis l’Ajax Amsterdam.

