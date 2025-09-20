Menu Rechercher
L’OM partira en stage de cohésion la semaine prochaine

Par Valentin Feuillette
Roberto De Zerbi Pablo Longoria @Maxppp

Après le succès du stage de cohésion organisé à Rome la saison dernière, l’Olympique de Marseille a choisi de renouveler l’expérience. Dès lundi prochain, les Phocéens repartiront dans la capitale italienne pour plusieurs jours. Au programme, des entraînements, des ateliers collectifs et des moments de vie commune sont prévus. «Après le succès du stage de cohésion à Rome la saison dernière, le club a décidé de renouveler l’expérience. L’équipe repart dans la capitale italienne pour quelques jours de travail collectif à partir de lundi prochain, mêlant entraînements, ateliers en groupe et moments de vie».

Plébiscité par les joueurs et le staff pour son impact sur la dynamique collective l’an passé, ce séjour vise à nouveau à renforcer la cohésion du vestiaire et faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, en s’appuyant sur les automatismes déjà construits : «Ce stage s’inscrit pleinement dans la philosophie des dirigeants et de l’entraîneur qui voient dans ces rassemblements l’occasion idéale de souder le vestiaire et d’intégrer les nouveaux arrivants. L’édition précédente avait été unanimement saluée par les joueurs et le staff pour son impact sur la dynamique collective. En capitalisant sur ce qui avait fonctionné la saison dernière, ce nouveau séjour à Rome vise à consolider les liens naissants et les automatismes dejà existants dans l’effectif».

Pub. le - MAJ le
