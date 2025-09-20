OM - PSG : le verdict est tombé pour Nayef Aguerd

Le suspense était total pour Nayef Aguerd. L’une des dernières recrues marseillaies, qui avait demarré fort face à Marseille, avait dû déclarer forfait face au Real Madrid ce mardi en raison d’un protocole commotion. Ce samedi, en conférence de presse, De Zerbi entretenait le doute sur sa présence face au PSG. «Nous verrons demain, après demain. On suit vraiment tous les protocoles médicaux nécessaires pour sa santé. La santé passe avant tout et après on verra».

Selon les informations du journal l’Equipe, Nayef Aguerd sera finalement bien présent pour défier le PSG ce dimanche soir. Le Marocain devrait être présent dans le groupe et pourra même prétendre à une place de titulaire au coeur de la charnière centrale marseillaise qui aura du travail face au PSG.

