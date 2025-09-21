Liverpool : Hugo Ekitike revient sur ses débuts de rêve

Recruté pour 90 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike a fait le grand bond cet été en rejoignant Liverpool. Et malgré ses nombreux détracteurs, l’ancien du PSG a fait taire ces derniers en réalisant un excellent début de saison avec les Reds. Auteur de trois buts en cinq matches de championnat, le Français est prépondérant dans le succès de son équipe. Interrogé sur ses débuts rêvés du côté d’Anfield, le néo-international français de 23 ans n’a pas caché sa joie face à cette situation :

«Mes débuts ? Ça ressemble à un rêve ? Non, je pense pas un rêve parce que en vrai de vrai, j’ai travaillé. Forcément vu de l’extérieur, ça peut choquer, mais moi ça me choque pas. J’étais dans une dynamique où je faisais des stats aussi l’année dernière et je suis dans une bonne équipe qui me semble bien. Mais voilà, j’ai envie d’être un joueur qui a de la constance.»