Ballon d’Or 2025 : le PSG a déjà contacté des restaurants parisiens

De retour de Marseille lundi soir après le Clasico reprogrammé, plusieurs joueurs du PSG pourraient ne pas passer par chez eux. En cas de sacre d’Ousmane Dembélé — ou d’un autre Parisien comme Achraf Hakimi ou Vitinha — une soirée pourrait s’improviser dans la capitale pour célébrer le premier Ballon d’Or d’un joueur sous contrat avec le PSG depuis plus de vingt ans. Plusieurs établissements parisiens ont d’ailleurs reçu ces derniers jours des demandes de réservation pour lundi soir, preuve que le club et l’entourage des joueurs se préparaient à un possible scénario historique, selon L’Equipe.

Le PSG, déjà focalisé sur son calendrier chargé, n’exclut pas d’organiser officiellement une réception dans les jours à venir pour marquer l’événement et clore en beauté sa saison 2024-2025 exceptionnelle, ponctuée de cinq trophées et d’une première Ligue des champions dans l’histoire du club. Une manière d’offrir aux supporters et au club une célébration à la hauteur de l’enjeu.