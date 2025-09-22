Menu Rechercher
Benfica : l’étrange clause dans le contrat de José Mourinho

Par Allan Brevi
1 min.
José Mourinho @Maxppp

José Mourinho retrouve le banc de Benfica, 25 ans après y avoir commencé sa carrière d’entraîneur. L’annonce, confirmée en fin de semaine dernière par la Commission des marchés financiers (CMVM), marque le retour du Special One au Portugal après son départ de Fenerbahçe et s’inscrit dans un projet ambitieux visant à renforcer la compétitivité des Aguias sur le plan national et européen.

Le contrat signé jusqu’à la fin de la saison 2026/2027 comporte une clause particulière qui attire l’attention. Chaque partie pourra décider de mettre fin à l’aventure dès la saison suivante, dans un délai de dix jours après le dernier match de la saison. Cette disposition offre à Benfica et à Mourinho une marge de manœuvre stratégique, leur permettant d’évaluer l’efficacité de leur collaboration avant de s’engager sur le long terme. Pour le moment, Benfica pointe à la 2e place du championnat portugais, après la première victoire de Mourinho sur le banc du club de Lisbonne face à AVS (3-0).

