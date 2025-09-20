Le retour de Bellingham enflamme l’Espagne, les blessures inquiètent beaucoup le PSG avant l’OM

Le grand retour de Jude Bellingham au Real

“Enfin, Bellingham” titre Marca sur sa Une, originairement écarté des terrains pour une durée de trois mois après une blessure à l’épaule, il revient après seulement 2 mois et devrait rejouer contre l’Espanyol Barcelone. C’est son heure ajoute même le quotidien espagnol, un retour qui demande tout de même à Xabi Alonso de modifier son plan de jeu. L’association entre Tchouameni et Valverde fonctionnait au milieu de terrain, un changement de dispositif dont pourrait faire les frais Franco Mastantuono.

Une équipe de Paris remaniée face à l’OM

Le Classique de notre championnat entre l’OM et le PSG a lieu dimanche soir à l’Orange Vélodrome. Un affrontement entre deux équipes européennes qui verra le PSG faire face à un problème de blessures qui inquiète de plus en plus. Avec le rythme infernal du calendrier et le contrecoup d’une saison dernière dantesque, le PSG arrive dans le sud sans de nombreux cadres comme Dembélé, Doué, ou encore Joao Neves. Un véritable casse-tête pour Luis Enrique selon le Parisien. Si l’absence de Neves devrait être comblée par Warren Zaïre-Emery, en attaque moins de certitude. Va-t-il reconduire Mayulu en faux neuf comme contre Bergame ou alignera-t-il Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque parisienne ?

L’arrivée de Mourinho à Benfica fait grand bruit

Au Portugal, les débuts de José Mourinho à Benfica font parler. "Manger du Lion" titre Record sur sa Une, le coach a dirigé ses premiers entrainements, et a donné un véritable coup de boost au moral selon le quotidien portugais. Le Special One s’est appliqué à parler avec ses joueurs afin de leur redonner confiance en eux et retrouver du plaisir sur le terrain. Le coach portugais veut de la qualité, il faudra bien un travail psychologique en plus du terrain pour remettre les aigles à l’endroit.