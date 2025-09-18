José Mourinho détruit littéralement Fenerbahçe !

25 ans après avoir lancé sa carrière d’entraîneur à Benfica, José Mourinho est de retour à Lisbonne. Ce jeudi, les Aguias ont officialisé la nouvelle. «José Mourinho est le nouvel entraîneur de l’équipe professionnelle de football du Sport Lisboa e Benfica. Dans un communiqué envoyé à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM), « Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informe qu’elle est parvenue à un accord avec l’entraîneur José Mário dos Santos Mourinho Félix pour la conclusion d’un contrat de travail sportif qui restera en vigueur jusqu’à la fin de la saison sportive 2026/27», précisait ainsi le communiqué du SLB.

Dans la foulée, José Mourinho s’est lui présenté en conférence de presse, lui qui avait été éliminé en barrages de C1 contre… Benfica, la semaine dernière. L’occasion pour le Special One de régler ses comptes avec la formation turque. «J’ai eu tort d’aller à Fenerbahçe. Ce n’était pas mon niveau culturel. Ce n’était pas mon niveau en termes de football, ce n’était tout simplement pas à ma hauteur. Évidemment, j’ai tout donné jusqu’au dernier jour. Évidemment, j’ai aussi dû faire mon deuil, comme Bruno Lage le fait certainement en ce moment, car personne n’aime partir, mais entraîner Benfica, c’est revenir à mon niveau, et mon niveau, c’est d’entraîner les plus grands clubs du monde», a tout d’abord lancé le coach de 62 ans.

José Mourinho dézingue le Fener !

Relancé sur son nouveau challenge, le Portugais a ajouté : «le scénario idéal pour moi était de revenir entraîner l’une des meilleures équipes au monde, l’un des plus grands clubs au monde. Ma carrière a été riche jusqu’à présent. J’ai entraîné les plus grands clubs du monde dans différents pays. Cependant, j’ai fait un mauvais choix. Je ne connais pas le mot exact en portugais, parfois il m’échappe, mais c’est comme « pas de regrets ». Parce que les regrets dans la vie ne nous aident pas du tout, mais la conscience de ce que nous avons bien fait et de ce que nous avons mal fait existe..»

Pour rappel, Mourinho n’a pas réussi à ramener le titre de champion de Turquie : Fenerbahçe a terminé deuxième derrière Galatasaray, avec un écart conséquent. Sur la scène européenne, le club a été éliminé lors des tours de qualification pour la Ligue des Champions et n’a pas atteint ses objectifs les plus ambitieux. Du côté de Benfica, Mourinho va finalement ouvrir une nouvelle page de sa carrière après une expérience turque marquée par 62 matches à la tête du club (37 victoires, 14 nuls, 11 défaites).