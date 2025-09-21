Menu Rechercher
Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma sera bien présent

Gianluigi Donnarumma avec le PSG @Maxppp

Gianluigi Donnarumma, fraîchement transféré à Manchester City, fera le déplacement à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or, selon les informations de L’Equipe. Le gardien italien est en lice pour le trophée Yachine, récompensant le meilleur portier de l’année, et ne manquera pas cette occasion de figurer parmi l’élite mondiale, alors même qu’il est favori.

Malgré son départ récent du PSG, Donnarumma reste un joueur très suivi en France et son retour à Paris, même pour quelques heures, souligne l’importance du trophée Yachine et la reconnaissance internationale de ses performances au plus haut niveau, qui plus est après une saison légendaire au PSG.

