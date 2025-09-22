Lamine Yamal est élu Ballon d’Or du CIES devant Mbappé

Ce soir, on connaîtra enfin l’identité du Ballon d’Or 2025. Cela devrait se jouer entre Ousmane Dembélé (PSG, France) et Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne). En ce qui concerne l’Observatoire du football CIES, le choix est déjà fait. Dans sa dernière lettre hebdomadaire, la structure s’est amusée à classer «les 100 meilleurs joueurs du monde lors de la dernière année par le biais d’une méthode purement statistique prenant en compte les performances des joueurs de champ dans six domaines de jeu, ainsi que leur emploi, niveau sportif et résultats des matchs disputés.»

En se basant sur tous ces critères, c’est Lamine Yamal qui arrive en tête du classement. Il est suivi par Kylian Mbappé et Pedri. Virgil van Dijk (4e), Michael Olise (5e) et Mohamed Salah (6e) devancent Ousmane Dembélé, qui n’arrive qu’en 7e position. Son coéquipier Achraf Hakimi, lui, est 9e de ce classement, juste devant Vinicius Junior (10e).