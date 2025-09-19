La Turquie et Fenerbahçe répondent aux attaques violentes de José Mourinho

L’affaire faisait déjà beaucoup parler, avant même que José Mourinho ne prenne la parole. Viré de Fenerbahçe après avoir perdu le barrage de Ligue des Champions contre Benfica, le Special One en a surpris plus d’un en rebondissant chez les Aguias quelques jours plus tard, pendant que Kerem Aktürkoğlu, buteur décisif lors du barrage, quittait le club lisboète pour rejoindre… Fenerbahçe. Un drôle de chassé-croisé donc. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais Mourinho a choisi d’envoyer un missile sur Istanbul hier, lors de sa présentation officielle.

La suite après cette publicité

«J’ai eu tort d’aller à Fenerbahçe. Ce n’était pas mon niveau culturel. Ce n’était pas mon niveau en termes de football, ce n’était tout simplement pas à ma hauteur. Évidemment, j’ai tout donné jusqu’au dernier jour. Évidemment, j’ai aussi dû faire mon deuil, comme Bruno Lage le fait certainement en ce moment, car personne n’aime partir, mais entraîner Benfica, c’est revenir à mon niveau, et mon niveau, c’est d’entraîner les plus grands clubs du monde. J’ai entraîné les plus grands clubs du monde dans différents pays. Cependant, j’ai fait un mauvais choix. Je ne connais pas le mot exact en portugais, parfois il m’échappe, mais c’est comme "pas de regrets".»

La suite après cette publicité

«Un entraîneur de ce niveau se rabaisse en faisant une telle déclaration »

Réputé pour ne pas mâcher ses mots, Mourinho n’avait pas pour autant l’habitude de massacrer publiquement ses anciens clubs. Forcément, cette attaque verbale n’est pas restée sans réaction en Turquie. Dans les colonnes de Milliyet, le journaliste Atilla Gökçe pense, par exemple, que c’est Mourinho qui devrait donner de l’argent à Fenerbahçe. « Mourinho devrait payer une compensation à Fenerbahçe. La carrière de José Mourinho ne se résume pas à ses succès footballistiques, mais à ses déceptions et à ses échecs. Il est incapable de collaborer avec les entraîneurs et les joueurs qu’il entraîne. Il ne parvient pas à les convaincre. Son style de jeu n’est pas apprécié des supporters, ce qui a suscité des réactions négatives. »

Ali Koç, patron de Fenerbahçe a lui aussi réagi. «Le départ de Mourinho a été une décision difficile pour moi. C’était comme un membre de la famille. Il a dit que venir ici était une "erreur". Je pense que c’était une mauvaise décision pour les deux parties. Il dit : "J’ai rejoint une équipe de mon niveau." C’est bien. Je garderai toujours un excellent souvenir de lui. Tous nos joueurs qui ont brillé lors de la saison à 99 points (saison 2023/2024, avant l’arrivée du Portugais) ont régressé. Je le lui ai dit aussi», a-t-il indiqué au média NOW, avant de prendre la défense de Kerem Aktürkoğlu. « Un entraîneur de ce niveau se rabaisse en faisant une telle déclaration. Il attribue l’élimination à un joueur. Les gars n’ont pas laissé passer le joueur (Kerem Aktürkoğlu). Le destin a voulu que le but de Kerem soit décisif pour le tournoi. » Voilà qui est dit. Pas sûr que l’on revoit Mourinho à Istanbul de sitôt.