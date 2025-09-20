LOSC : le nouveau tacle d’Olivier Létang contre l’OM

Il y a quelques semaines, Olivier Létang avait appris avec surprise les discussions entre l’OM et son joueur Edon Zhegrova. «Je suis surpris qu’il puisse y avoir un accord entre Zhegrova et l’OM. Nous, on n’a aucun contact avec l’OM. Les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur sans le demander au club avec lequel il est sous contrat (…) C’est surprenant, mais on n’est pas à une surprise près avec l’OM», avait-il indiqué sur Canal en marge du tirage de la Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le président lillois a remis une pièce dans le jukebox lors de la présentation de Chancel Mbemba. Interrogé sur la venue du Congolais dans le Nord, le natif du Mans a affirmé qu’il avait déjà tenté de le faire venir l’été dernier, précisant d’un air taquin qu’il avait, lui, fait les choses "dans le bon ordre", à savoir contacter l’OM… avant le joueur : «j’aurais souhaité que Chancel nous rejoigne il y a un an, j’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM en faisant les choses dans le bon ordre pour savoir s’il était possible que Chancel puisse nous rejoindre. Et les deux fois, j’ai eu une position claire et ferme me disant qu’il ne partirait pas. Donc je n’ai pas voulu créer de confusion.»