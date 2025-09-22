OM : Aubameyang compare Gouiri à Lacazette

Revenu à l’Olympique de Marseille cet été, Pierre-Emerick Aubameyang est déjà un élément important de l’effectif phocéen, avec deux buts et une passe décisive en quatre matchs disputés. L’international gabonais (77 sélections, 31 buts) s’est confié à Ligue 1+ à la veille du Classique face au Paris Saint-Germain, reprogrammé ce lundi 22 septembre à 20h00 à l’Orange Vélodrome. L’attaquant de 36 ans en a profité pour évoquer Amine Gouiri, avec qui il espère nouer une belle complicité offensive. Et selon lui, le profil de son coéquipier algérien rappelle un certain Alexandre Lacazette.

«C’est quelqu’un de très fort techniquement, avec une belle vision de jeu. Il pourrait même jouer en 10. Il me fait penser à Alexandre Lacazette. J’espère sincèrement que, si on est amenés à jouer ensemble, ça colle autant qu’avec Alex à Arsenal.» Un clin d’œil flatteur pour Gouiri, au vu des statistiques impressionnantes de Lacazette, que ce soit à Lyon (391 matchs, 201 buts, 55 passes décisives) ou chez les Gunners (206 matchs, 71 buts, 35 passes décisives).

