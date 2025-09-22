La LFP remporte une nouvelle bataille contre le piratage

La Ligue de football professionnel (LFP) a remporté une nouvelle victoire dans sa lutte contre le piratage des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Le tribunal judiciaire de Paris a donné raison à l’instance, lui permettant d’agir préventivement contre les sites de streaming illégal. Les moteurs de recherche Google et Bing ont ainsi été contraints de déréférencer plusieurs plateformes diffusant illégalement des rencontres en direct. Cette décision s’applique également aux services d’IPTV illégaux, qui proposent à bas prix l’accès à des contenus protégés. La LFP a annoncé la nouvelle ce lundi dans un communiqué officiel.

«Le 18 septembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le déréférencement par les moteurs de recherche Google et Bing de sites de streaming illégal et de services IPTV diffusant sans droit les matchs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT. LFP et LFP Media saluent la reconnaissance par le tribunal du droit pour la LFP d’obtenir, pour la première fois en France, une injonction préventive contre ces acteurs. Conformément au Code du sport (article L. 333-10), la LFP et LFP Media saisiront l’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) pour étendre les déréférencements aux nouveaux services pirates identifiés en cours de saison. Ces mesures de déférencement s’inscrivent en complément des mesures de blocage ordonnées dans le cadre des décisions obtenues en juillet dernier contre les fournisseurs d’accès à Internet et les services de DNS alternatifs. L’ensemble de ces mesures, couplées à une offre attractive pour visionner les matchs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, participent à l’efficacité de la stratégie de lutte contre le piratage», peut-on lire sur le site officiel. En proie à une crise des droits TV depuis plusieurs années, la LFP a décidé de prendre les choses en main en lançant sa propre plateforme de diffusion, Ligue 1+, en août dernier, afin de mieux valoriser les droits du championnat français. Un mois après son lancement, elle revendique déjà plus d’un million d’abonnés.