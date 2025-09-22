L’OM aurait menacé la LFP pour le report face au PSG

Hier soir, le Classique entre l’OM et le PSG n’a pas pu avoir lieu en raison des conditions météorologiques dans les Bouches du Rhône. Dans la foulée, la Ligue de Football Professionnel ainsi que les deux clubs français ont échangé afin de définir une date pour jouer ce choc. Les Parisiens et la LFP ont poussé afin que ce match ne soit pas joué lundi soir. L’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi souhaitait, en effet, pouvoir assister au gala du Ballon d’Or où plusieurs Franciliens sont nommés dans diverses catégories. La LFP était aussi de cet avis, ne souhaitant pas que le Classique soit organisé en même temps que la cérémonie du BO.

La suite après cette publicité

Mais l’OM ne l’a pas entendu de cette oreille. Les Olympiens ont voulu faire appliquer strictement l’article 548 du règlement des compétitions de la LFP, à savoir : « lorsqu’en raison d’intempéries, le match n’a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu’il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP.» Selon L’Equipe, face à cette situation, l’OM s’est montré très ferme et aurait même menacé la LFP d’une procédure si jamais elle décidait de reporter la rencontre un autre jour. Les Olympiens auraient d’ailleurs eu gain de cause selon nos confrères. Face à l’intransigeance des Marseillais, la LFP et le PSG ont cédé. Le match se jouera ce soir à 20 heures.

La suite après cette publicité

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+