Des anciens de Ligue 1 militent pour Dembélé Ballon d’Or

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé pourrait devenir le sixième Français à remporter le Ballon d’Or, après une saison exceptionnelle marquée par 35 buts, 16 passes décisives et quatre trophées, dont la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG. Repositionné dans l’axe et bien plus constant dans ses performances, l’attaquant a impressionné autant par ses statistiques que par son influence dans le jeu. Des anciennes gloires du football français soutiennent d’ailleurs sa candidature, à l’image de Delio Onnis, meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 1. « Il est à égalité avec quelques autres joueurs sûrement, mais comme il joue en France, je le supporte et je le mets en premier », a expliqué la légende de l’ASM dans des propos relayés par RMC Sport.

Alain Giresse, lui aussi convaincu, salue la progression du joueur : « Il a fait une saison de Ballon d’Or. Sur le plan individuel et les trophées collectifs, il remplit la case. » Même s’il reconnaît le talent de Lamine Yamal, l’ancien joueur de Bordeaux et de l’OM insiste sur la transformation de Dembélé en buteur : « Il va vite, il est habile techniquement des deux pieds, après tout ce bagage là il faut le traduire avec de la performance, dans tous les secteurs et toutes les situations : quand il faut passer, centrer, marquer. Son repositionnement c’est une chose mais ensuite on marque les buts avec les yeux, j’aime dire. C’est faire le bon choix, le bon geste. Une lucidité, une capacité d’analyse de la situation et c’est ce qu’on attendait quelques fois de lui. » Jean-Pierre Papin, Ballon d’or 1991, abonde dans le même sens : « Il mérite le Ballon d’Or parce qu’il a été décisif dans toutes les compétitions. » Seul Yamal pourrait lui barrer la route, mais pour ces figures emblématiques du foot français, Dembélé a désormais tous les arguments pour décrocher la récompense suprême. Réponse ce soir vers 23h.