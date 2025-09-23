Menu Rechercher
OM : la statistique qui porte malheur au PSG

Marseille 1-0 PSG

L’histoire se répète de manière pour le moins étonnante pour le PSG. Les deux précédentes fois que l’OM a battu le club parisien en Ligue 1 depuis l’ère QSI, le champion de France n’a pas été le PSG cette saison-là : (3-0) en 2011/12 avec Montpellier sacré, et (1-0) en 2020/21 avec Lille titré.

Avec cette nouvelle victoire (1-0) de l’OM en 2025/26, certains fans ne peuvent s’empêcher de se demander si cette étrange malédiction se poursuivra et si le PSG pourrait encore laisser filer le titre malgré sa puissance et son effectif XXL. Une anecdote folle qui nourrit toutes sortes de spéculations dans le football français.

